Важное заявление «Спартака» перед дерби с «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» выпустила официальное обращение к болельщикам перед матчем 18-го тура РПЛ против «Динамо».

«Продано множество билетов на матч, в связи с чем на входах могут возникнуть очереди. Поэтому убедительно просим вас приезжать на игру заранее, чтобы комфортно пройти на стадион и к началу предматчевого шоу уже быть на своем месте. Мы подготовили для вас множество активностей, поэтому вам точно не будет скучно!

Вход на стадион откроется в 14:00 мск. Напоминаем, что при проходе на стадион необходимо показать QR-код из «Госуслуг», а на входе на трибуну – сам билет из личного кабинета сайта.

Могут наблюдаться перебои с интернетом, поэтому советуем заранее подготовить QR-код скриншотом из приложения «Госуслуг» или в распечатанном виде, чтобы избежать задержек на входе», – написали спартаковцы.