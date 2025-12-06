Директор «Акрона» прокомментировал срыв подготовки к матчу с «Зенитом»: «Мы это просто так не оставим»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о задержке рейса команды в Санкт-Петербург.

«Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. Это вызывает достаточно яркие эмоции...

В итоге перед важной игрой с «Зенитом» был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Команда приземлилась буквально час назад – а должна была на три часа раньше. Мы просто так не оставим этот вопрос», – сказал Клюшев.