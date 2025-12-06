Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Акрона» прокомментировал срыв подготовки к матчу с «Зенитом»: «Мы это просто так не оставим»

Директор «Акрона» прокомментировал срыв подготовки к матчу с «Зенитом»: «Мы это просто так не оставим»

Вчера, 10:41
5

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о задержке рейса команды в Санкт-Петербург.

«Авиакомпания Red Wings, у которой мы заказали услугу, повела себя очень безответственно. Ладно бы нас заранее предупредили, но за 10 минут до вылета, когда багаж уже загружен, нам говорят, что борт отдают под рейс в Тюмень. Это вызывает достаточно яркие эмоции...

В итоге перед важной игрой с «Зенитом» был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Команда приземлилась буквально час назад – а должна была на три часа раньше. Мы просто так не оставим этот вопрос», – сказал Клюшев.

  • Матч «Зенит» – «Акрон» начнется в 19:30 мск.
  • «Акрон» занимает 9-е место.
  • «Зенит» на одно очко отстает от 1-го места.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон
Комментарии (5)
Интерес
1765009469
Браво,Миллер! А что вы сделаете? Хрен подкопаешься к "опосредованному злу"!
Ответить
Plyash
1765012436
Проплата вовремя прошла , это очевидно .
Ответить
FWSPM
1765017858
да это ерунда по сравнению с тем что они 18 и 30 тур всегда играют дома с командами из нижней части таблицы. совершенно случайно так совпало.
Ответить
subbotaspartak
1765019342
Да... счёт идёт на минуты... иди ты...
Ответить
Cleaner
1765027072
СТЫДНО за ЗЕНИТ!!!...(((
Ответить
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
Вчера, 23:54
Тренер «Акрона» высказался о недружественном поведении Дзюбы
Вчера, 23:13
1
Игрок «Динамо» публично попросил об уходе из клуба
Вчера, 22:59
2
Дзюба резко прокомментировал раннее удаление у «Акрона» в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:53
1
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
Вчера, 22:33
Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ»
Вчера, 22:30
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном»
Вчера, 22:17
ФотоДзюба пренебрежительно отмахнулся от тренера «Акрона» после матча с «Зенитом»
Вчера, 22:05
4
РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры
Вчера, 21:32
66
Реакция Мостового на ничью «Спартака» и «Динамо»
Вчера, 20:59
2
Мартинс назвал желаемого главного тренера для «Спартака»
00:06
Гусев: «В перерыве дерби со «Спартаком» пришлось жестко поговорить»
Вчера, 23:35
Соболев недоволен, что Мантуан планировал бить пенальти: «Я должен»
Вчера, 23:26
2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном»
Вчера, 22:17
ФотоДзюба пренебрежительно отмахнулся от тренера «Акрона» после матча с «Зенитом»
Вчера, 22:05
4
Белкин: «У «Динамо» украли победу над «Спартаком»
Вчера, 21:56
5
Глава «Спартака»: «Матч с «Динамо» не понравился»
Вчера, 21:44
4
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:32
РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры
Вчера, 21:32
66
ВидеоДебютный гол зенитовца Жерсона в РПЛ
Вчера, 21:12
2
Реакция Мостового на ничью «Спартака» и «Динамо»
Вчера, 20:59
2
«Традиции сохраняются»: «Акрон» – об удалении своего игрока в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:47
10
ВидеоЛуис Энрике забил «Акрону» пяткой
Вчера, 20:28
6
Федотов оценил удаление игрока «Акрона» на 14-й минуте матча с «Зенитом»
Вчера, 20:20
16
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» со «Спартаком»
Вчера, 20:12
1
«Зенит» остался в большинстве на 14-й минуте матча с «Акроном»
Вчера, 19:56
25
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Динамо»
Вчера, 19:29
15
Федотов оценил отмененные голы «Динамо» в матче со «Спартаком»
Вчера, 19:15
6
ФотоУ «Динамо» отменили 2 гола в дерби со «Спартаком»
Вчера, 18:54
16
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:50
2
РПЛ. «Спартак» и «Динамо» вновь сыграли вничью (1:1) в последнем матче года
Вчера, 18:49
121
ФотоГлава российских судей прокомментировал отмену гола Тюкавина в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:33
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Акрон»: 6 декабря 2025
Вчера, 18:22
14
ВидеоМаксименко поиздевался над игроком «Динамо» в дерби
Вчера, 17:36
11
ВидеоОсипенко забил в свои ворота в матче со «Спартаком»
Вчера, 17:16
29
ВидеоНа стадионе «Спартака» открыли трибуну Симоняна
Вчера, 16:58
1
Губернатор прояснил будущее Альбы в «Ростове»
Вчера, 16:45
Динамовец Бабаев пропустит матч со «Спартаком» – красно-белые хотят купить игрока
Вчера, 16:35
