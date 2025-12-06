Игрок «Акрона»: «Наше чемпионство в ближайшие 5-10 лет – это реально»

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль заявил о чемпионских амбициях клуба.

– Какими ты видишь перспективы «Акрона» на ближайшие пять-десять лет? У вас очень молодая команда с талантливыми футболистами, один из немногих частных клубов в стране, строится одна из лучших тренировочных баз, по словам руководства. Как будто клуб метит очень высоко, у тебя какие мысли на этот счeт?

– За всe то время, что нахожусь в «Акроне», я увидел, что наш президент – очень амбициозный и грамотный человек. Он знает, чего хочет. Мы знаем, что он планирует построить одну из лучших тренировочных баз в России, и все эти шаги говорят о том, что он нацелен на самые высокие достижения. Поэтому в дальнейшем «Акрон» точно будет расти. Перспективы у клуба очень хорошие.

– Получается, чемпионство «Акрона» в ближайшие пять-десять лет – это реальная история?

– Да, конечно. Если клуб так же будет продолжать своe развитие, будет продолжать инвестировать как в людей, так и в инфраструктуру, то, безусловно, «Акрон» будет бороться за призовые места и первую строчку в турнирной таблице в ближайшие годы.