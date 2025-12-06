Смородская назвала причину провала Карпина в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер покинул пост в ноябре.

Карпин пробыл в «Динамо» с июня.

Команда идет в РПЛ 9-й.

«Испортил ли Карпин свою репутацию во время работы в «Динамо»? Нет, он же не был один виноват во всех проблемах – у команды столько травм, состав не мог собраться. Тем более, что все знают его тренерский уровень и потенциал.

Карпин – тренер сборной, репутация у него хорошая», – сказала Смородская.