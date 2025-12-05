Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»

Журналист Александр Боярский недоволен, что на чемпионате мира-2026 будет 48 команд.

«Мне кажется, я впервые в осознанной взрослой жизни не буду смотреть и половину матчей ЧМ. Как минимум в группе.

Во что превратили самый главный футбольный турнир. Просто позорище ФИФА. Уроды.

Вот бы вернуть чемпионат с 24 командами, на который попасть можно только с первого места в отборе и раз в 8 лет.

Суки, всe испоганили со своими блю Кюрасао», – написал Боярский.