Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»

Вчера, 22:34
4

Журналист Александр Боярский недоволен, что на чемпионате мира-2026 будет 48 команд.

«Мне кажется, я впервые в осознанной взрослой жизни не буду смотреть и половину матчей ЧМ. Как минимум в группе.

Во что превратили самый главный футбольный турнир. Просто позорище ФИФА. Уроды.

Вот бы вернуть чемпионат с 24 командами, на который попасть можно только с первого места в отборе и раз в 8 лет.

Суки, всe испоганили со своими блю Кюрасао», – написал Боярский.

  • Турнир пройдет в США, Мексике, Канаде.
  • Даты – 11 июня – 19 июля.
  • Защищать титул будет Аргентина.

Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Чемпионат мира
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1764963919
сам ты урода кусок. чемпионат мира - это чемпионат МИРА, мать его! а не горстки отдельных привилегированных стран, одних и тех же. на первую корзину уже смотреть противно, ничего не меняется. ну и нужно учитывать, что это огромный праздник для мелких стран, типа кюрасао, могут съездить на крупный турнир. и тут вылезает эта мерзкая паsskуда и визжит. даёшь 64 команды на чм!
Ответить
рылы
1764965535
погуглил бюджеты. фифа оценивает доходы от этого ЧМ в 10 миллиардов $. страны-хозяйки нехило заработают на туристах, от 3х миллиардов минимум. всем участникам увеличат гонорары в пару раз, по сравнению с чм в катаре. минимальная сумма, которую можно заработать, даже если проиграть все матчи - 13 лямов. вся сборная кюрасао стоит 26. то есть, на них внезапно свалилось космическое (по их меркам) бабло, которое можно направить на развитие местного футбола, детских школ, ну и стадиончик можно бахнуть. небольшой, но всё же.
Ответить
Интерес
1764968641
Разбойники, гад:ы, ур?оды-Боярский не той породы!!!
Ответить
САДЫЧОК
1764970172
Сам урод!
Ответить
