Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»

Журналист Александр Боярский недоволен, что на чемпионате мира-2026 будет 48 команд.
«Мне кажется, я впервые в осознанной взрослой жизни не буду смотреть и половину матчей ЧМ. Как минимум в группе.
Во что превратили самый главный футбольный турнир. Просто позорище ФИФА. Уроды.
Вот бы вернуть чемпионат с 24 командами, на который попасть можно только с первого места в отборе и раз в 8 лет.
Суки, всe испоганили со своими блю Кюрасао», – написал Боярский.
- Турнир пройдет в США, Мексике, Канаде.
- Даты – 11 июня – 19 июля.
- Защищать титул будет Аргентина.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского