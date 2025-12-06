Геркус определил главную команду года в российском футболе

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус определил главную команду года в России.

«По совокупности факторов все-таки ЦСКА. «Краснодар» – одна из интересных также команд. Как-никак, чемпионами стали, сейчас по сезону хорошо идут.

При этом «Краснодар» слабо играет в этом чемпионате с одинаковыми по уровню соперниками, топовыми командами РПЛ. Поэтому поставлю ЦСКА выше них», – сказал Геркус.