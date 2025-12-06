Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Игрок «Акрона» знаком со звездой «Манчестер Сити»: «Звал меня в АПЛ, но я предпочел РПЛ»

Игрок «Акрона» знаком со звездой «Манчестер Сити»: «Звал меня в АПЛ, но я предпочел РПЛ»

6 декабря, 11:58
2

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль рассказал о знакомстве с защитником «Манчестер Сити» Рубеном Диашем.

– Ты был в академии «Бенфики». Пересекался там с кем-нибудь из известных ныне футболистов?

– В академии мы были вместе с Рубеном Диашем и Ренату Саншешом. Мы одного возраста, поэтому 10 лет играли в одной команде. Ещe пересекался с Жоау Феликсом. В «Бенфике» была частая практика, что нас подтягивали к тренировкам с основой, там я, получается, тоже зацепил немало звeздных игроков.

– Поддерживаешь связь с кем-нибудь из этих ребят до сих пор?

– Иногда общаюсь с Рубеном Диашем.

– Рубен не интересуется, как у тебя дела в России? Не спрашивает про РПЛ?

– Нет, на эти темы с ним ещe не разговаривали. Обычно разговариваем на какие-то отвлечeнные от футбола темы. Да и не сказать, что мы с ним ежедневно общаемся, просто иногда переписываемся, говорим о чeм-то отвлечeнном.

– Как понимаю, в «Манчестер Сити» Рубен тебя не приглашал?

– Конечно, он звал меня, но понимаете, в чeм дело, я не принял это предложение, не согласился. Я ему отказал, ха-ха. Решил сосредоточиться на игре за «Акрон».

  • Эсковаль в «Акроне» полтора года.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.
  • В 19:30 мск тольяттинцы начнут встречу 18-го тура против «Зенита».

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Акрон Диаш Рубен Эсковаль Родригу
Иван Петров 1986
1765020824
А оказался в Акроне. Ну конечно это лучший вариант.
Ответить
Марк Аврелий!
1765039726
Играть с Дзюбой почетней чем у Пепа Гвардиола
Ответить
