Эсковаль выделил общее у Дзюбы и Роналду

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль сравнил своего партнера Артема Дзюбу с Криштиану Роналду.

«Детально мне очень сложно ответить на данный вопрос, потому что я не находился с Роналду день ото дня, я с ним не тренировался, не жил, не находился в одной команде, но именно в плане футбола что Роналду, что Дзюба в своeм возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами, и они должны быть именно той идеальной картинкой для молодых подрастающих футболистов, чтобы, несмотря на любой возраст, стремиться делать результат, забивать больше и всегда добиваться максимума», – сказал Эсковаль.