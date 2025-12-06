Авиакомпания извинилась перед «Акроном» за сорванную подготовку к матчу с «Зенитом»

Пресс-служба авиакомпании Red Wings извинилась перед «Акроном» за перенос рейса в Санкт-Петербург.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства. Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов.

Коллектив авиакомпании приносит команде «Акрона» искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», – сказали в авиакомпании.