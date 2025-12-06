Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Авиакомпания извинилась перед «Акроном» за сорванную подготовку к матчу с «Зенитом»

Авиакомпания извинилась перед «Акроном» за сорванную подготовку к матчу с «Зенитом»

6 декабря, 14:41
7

Пресс-служба авиакомпании Red Wings извинилась перед «Акроном» за перенос рейса в Санкт-Петербург.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства. Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов.

Коллектив авиакомпании приносит команде «Акрона» искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», – сказали в авиакомпании.

  • Матч «Зенит» – «Акрон» начнется в 19:30 мск.
  • «Акрон» занимает 9-е место.
  • «Зенит» на одно очко отстает от 1-го места.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон
Интерес
1765022253
Сработали мы плохо и топорно, но впредь обязуемся работать ещё лучше и деликатней.
Ответить
Юбиляр
1765023130
И здесь "наследили" - ПОЗОР ЗПРФ! Гыгыгы. Сейчас еще накормят какой ни-будь просрочкой и можно будет уже судьям и не заносить - само пойдет, как по накатанной, хотя почему "КАК" - именно так и оно и работает! Гыгыгы.
Ответить
Sergey--google
1765023218
Странно, деньги получили от Зенита, а болеть будут за Акрон. Кстати, чтобы гарантировать себе 3 очка, газпром мог просто бандосов нанять, чтобы они команду Акрона в плену до конца назначенной игры удерживали. А то глушенков то хорохориться, но мы помним конец прошлого года
Ответить
Cleaner
1765026974
Зенит авиакомпании заплатил, чтобы она рейс перенесла! В Питере ради победы ничем не брезгуют...(((
Ответить
