Команды РПЛ уличили в примитивизме

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об уровне футбола в РПЛ.

– Что разочаровало в первой половине сезона?

– В тактическом плане многие команды РПЛ очень примитивны. Низкие скорости, никакой нацеленности на атаку... Вдобавок игроки после столкновений кучу времени тратят на то, чтобы подняться с газона. Между прочим, в женском футболе – а я и его смотрю – такого нет. Девушки не корчатся, не симулируют – наоборот, вскакивают и бегут дальше. Вот с кого мужикам нужно брать пример!

Непонятен мне и новый тренд – короткий розыгрыш мяча от своих ворот. Рано или поздно все заканчивается обрезом и пропущенным голом. Сколько команд уже обжигалось на этом! Но почему-то продолжают рисковать.