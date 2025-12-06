Команды РПЛ уличили в примитивизме

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об уровне футбола в РПЛ.
– Что разочаровало в первой половине сезона?
– В тактическом плане многие команды РПЛ очень примитивны. Низкие скорости, никакой нацеленности на атаку... Вдобавок игроки после столкновений кучу времени тратят на то, чтобы подняться с газона. Между прочим, в женском футболе – а я и его смотрю – такого нет. Девушки не корчатся, не симулируют – наоборот, вскакивают и бегут дальше. Вот с кого мужикам нужно брать пример!
Непонятен мне и новый тренд – короткий розыгрыш мяча от своих ворот. Рано или поздно все заканчивается обрезом и пропущенным голом. Сколько команд уже обжигалось на этом! Но почему-то продолжают рисковать.
- В 1996-1998 годах Игнатьев возглавлял сборную России.
- Москвич не тренирует с 2013 года, когда покинул «Торпедо».
- Игнатьев тренировал в Китае, Саудовской Аравии.
Источник: «Спорт-Экспресс»