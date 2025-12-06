Введите ваш ник на сайте
Команды РПЛ уличили в примитивизме

6 декабря, 14:33
3

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об уровне футбола в РПЛ.

– Что разочаровало в первой половине сезона?

– В тактическом плане многие команды РПЛ очень примитивны. Низкие скорости, никакой нацеленности на атаку... Вдобавок игроки после столкновений кучу времени тратят на то, чтобы подняться с газона. Между прочим, в женском футболе – а я и его смотрю – такого нет. Девушки не корчатся, не симулируют – наоборот, вскакивают и бегут дальше. Вот с кого мужикам нужно брать пример!

Непонятен мне и новый тренд – короткий розыгрыш мяча от своих ворот. Рано или поздно все заканчивается обрезом и пропущенным голом. Сколько команд уже обжигалось на этом! Но почему-то продолжают рисковать.

  • В 1996-1998 годах Игнатьев возглавлял сборную России.
  • Москвич не тренирует с 2013 года, когда покинул «Торпедо».
  • Игнатьев тренировал в Китае, Саудовской Аравии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Игнатьев Борис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1765026570
Правильно сказал.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765031937
СЕМАК И ЗЕНИТ примитивный и противный футбол....
Ответить
Интерес
1765032857
Это для "контроля мяча"-20 секунд опасного перепаса(если у соперника хватает ума,сил и умения прессинговать, как "Балтика"), а потом и всё равно пуляют абы куда, в 70 процентов розыгрыша. Очевидно, ради успешных 30 процентов.
Ответить
