Спартаковец Ву оценил Москву

6 декабря, 12:13
14

Летний новичок «Спартака» Кристофер Ву поделился впечатлениями от Москвы. Они положительные.

«Для меня Москва – точно один из самых чистых и лучших городов мира. Мне здесь очень нравится.

Я не из тех ребят, что проводят много времени на улице – больше люблю сидеть дома, но могу сказать, что чистота города меня впечатлила. В метро, на улицах, на дорогах – везде хорошо», – сказал Ву.

  • Ву пришел в «Спартак» в сентябре из «Ренна».
  • Кристофер выступает за сборную Камеруна.
  • Игрок вызван на Кубок Африки.

Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России» 3
Игроки «Спартака» и «Локомотива» вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки 3
Спартаковец Ву описал «Балтику» тремя словами после поражения от нее 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ву Кристофер
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1765014203
Будешь тут удивляться, когда вместо мяча гонял среди зулусов пакет с мусором. А тут сняли с пальмы и сразу в Москвабад. Гыгыгы
Ответить
Alemann
1765015560
Чистая? Ну разве что по сравнению с Африкой.
Ответить
Юбиляр
1765015693
Москва - это государство в государстве. И нельзя по одному из них судить о другом (ремарка) Гыгыгы.
Ответить
subbotaspartak
1765018604
С 2002 в Москве не был, наверно почистили.
Ответить
Интерес
1765020103
Ву похвалил МоскВу.
Ответить
Тинез Розоп
1765021543
Лучший Москва, красивейший Питер…
Ответить
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
Вчера, 23:40
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
1
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
Вчера, 23:00
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
Вчера, 22:17
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
5
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
4
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
4
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита»
Вчера, 20:57
1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»
Вчера, 20:43
5
Видео«Еду с мужиками в бар»: дочь Аленичева выложила провокационный пост про «Спартак»
Вчера, 20:35
18
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
Вчера, 23:54
1
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
Вчера, 23:28
1
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Вчера, 22:46
Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»
Вчера, 22:35
1
ФотоАндрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»
Вчера, 22:21
Фото«Трeхкратный зимний чемпион»: «Краснодар» предложил перейти на систему «весна-осень»
Вчера, 21:43
1
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
4
«Он звезда»: Губерниев оценил скандальное поведение Кордобы
Вчера, 21:22
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
4
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита»
Вчера, 20:57
1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»
Вчера, 20:43
5
Видео«Еду с мужиками в бар»: дочь Аленичева выложила провокационный пост про «Спартак»
Вчера, 20:35
18
Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы»
Вчера, 20:30
3
Известна сумма, которую «Зенит» хочет получить от саудовских клубов за Кассьерру
Вчера, 20:15
1
Мостовой предложил «Спартаку» забрать игрока у «Локомотива»
Вчера, 19:53
2
«Это ни в какие ворота не лезет»: Семин выявил громадную проблему в российском футболе
Вчера, 19:40
3
«Локомотив» лидирует в РПЛ по четырем статистическим показателям
Вчера, 19:29
4
«Спартак» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ
Вчера, 19:18
25
Представитель Захаряна прокомментировал информацию о возможном возвращении Арсена в «Динамо»
Вчера, 19:11
1
Кисляк оценил поведение Кордобы в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 18:50
4
Фото«Вот это поворот»: «Зенит» опубликовал фото с бывшей звездой клуба
Вчера, 18:37
5
ФотоГалицкому вручили специальную награду – за выдающийся вклад в развитие футбола
Вчера, 18:24
12
Губерниев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 18:20
7
Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде года в РПЛ
Вчера, 17:56
2
«Динамо» предложили вернуть Захаряна
Вчера, 17:40
3
Президент РПЛ назвал лучшего футболиста в первой части сезона
Вчера, 17:27
1
«Зенит» предложил 7 миллионов за 21-летнего бразильца
Вчера, 17:18
29
Ловчев описал итоги сезона для «Спартака» двумя словами
Вчера, 17:01
7
Все новости
