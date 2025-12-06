Спартаковец Ву оценил Москву

Летний новичок «Спартака» Кристофер Ву поделился впечатлениями от Москвы. Они положительные.

«Для меня Москва – точно один из самых чистых и лучших городов мира. Мне здесь очень нравится.

Я не из тех ребят, что проводят много времени на улице – больше люблю сидеть дома, но могу сказать, что чистота города меня впечатлила. В метро, на улицах, на дорогах – везде хорошо», – сказал Ву.