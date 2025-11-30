Спартаковец Ву описал «Балтику» тремя словами после поражения от нее

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о «Балтике» после поражения от нее в 17-м туре РПЛ (0:1).
- Спартаковцы с 30-й минуты были в большинстве.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- Оставшийся соперник в этом году – «Динамо» (6 декабря).
– В первую очередь стоит сказать комплиментарные слова в адрес соперника. Очень сильный соперник. «Балтика» билась, все ребята бились друг за друга.
Тяжело играть против такой плотной обороны. У нас были моменты, но мы их не реализовали. И не должны были пропускать такой гол. Теперь надо сконцентрироваться на будущем.
– Что случилось в моменте с пропущенным голом?
– Мы знали, что соперник хорош при аутах. Мы готовились, но упустили соперника.
Источник: «Матч ТВ»