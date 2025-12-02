Игроки «Спартака» и «Локомотива» вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки

Защитники Кристофер Ву из «Спартака» и Жерзино Ньямси из «Локомотива» попали в число 28 игроков сборной Камеруна на Кубок африканских наций-2025.
Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января.
В состав сборной Камеруна не попали вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, а также капитан национальной команды форвард Венсан Абубакар («Нефтчи»).
- 28-летний Ньямси провел в этом сезоне 15 матчей за «Локомотив», забил 1 гол.
- Ранее защитник красно-зеленых никогда не играл за сборную Камеруна, а в 2018 году выступал за сборную Франции U20.
- 24-летнй Ву в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 12 встречах.