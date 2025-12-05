Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»

Вчера, 16:45

В Первой лиге состоялся первый трансфер зимней паузы.

В «Черноморец» на правах свободного агента перешел полузащитник Игорь Коновалов. Его последним клубом было брестское «Динамо».

Контракт до конца сезона с возможностью продления.

Еще по теме:
Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России»
У «Спартака» потребовали миллиард рублей за футболиста «Акрона» 22
Ещенко определил фаворита матча «Спартак» – «Динамо» 6
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо-Брест Черноморец Спартак Коновалов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости
00:57
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина
00:03
3
«Зенит» заявил, что 2 его игрока выступят за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 23:36
2
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
7
«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков
Вчера, 23:15
3
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Все новости
Все новости
Фото«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
Вчера, 16:45
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
Вчера, 15:47
2
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
Вчера, 15:10
7
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
Вчера, 14:48
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
4 декабря
1
Василий Березуцкий близок к назначению в российский клуб
4 декабря
7
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
3 декабря
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
2 декабря
ФотоПарфенов возглавил клуб Первой лиги
1 декабря
5
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
30 ноября
ВидеоРеакция Рабинера на яркий перформанс Евсеева в Первой лиге
29 ноября
Видео«Вопросы после этого есть?» Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге
28 ноября
7
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»
25 ноября
4
ВидеоОгненная пресс-конференция в Первой лиге: тренер громко кричал и матерился
25 ноября
2
Бояринцева уволили из клуба Первой лиги
24 ноября
2
«Факел» продлил контракты с тремя игроками
21 ноября
1
В Первой лиге определился победитель первого круга
16 ноября
ВидеоФанаты «Торпедо» назвали Кононова «убийцей»
15 ноября
3
Ари желает видеть в «Торпедо» связку Мбаппе – Винисиус – Ямаль
14 ноября
ВидеоЛапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»
10 ноября
1
В «Урале» ответили, продолжит ли Ромащенко тренировать команду
10 ноября
ВидеоИспанский тренер «Родины» – о незасчитанном голе: «Это какое-то сумасшествие»
9 ноября
2
Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»
8 ноября
4
В Первой лиге сменился лидер
5 ноября
1
Фанаты «Торпедо» снова обматерили Кононова
4 ноября
2
Видео«Может, вы лигу перепутали?»: новый фирменный диалог Евсеева на пресс-конференции
2 ноября
6
«Торпедо» избавилось от воспитанника «Зенита»
30 октября
Кононов – о том, что его не любят фанаты «Торпедо»: «Это их проблема»
28 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 