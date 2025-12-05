«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»

В Первой лиге состоялся первый трансфер зимней паузы.
В «Черноморец» на правах свободного агента перешел полузащитник Игорь Коновалов. Его последним клубом было брестское «Динамо».
Контракт до конца сезона с возможностью продления.
- Полузащитник провeл за белорусскую команду 26 матчей, 2 из которых в Лиге конференций УЕФА.
- Коновалов – воспитанник «Спартака».
- Ранее Игорь выступал за «Кубань», «Ахмат», «СКА-Хабаровск», «Урал», «Рубин», «Торпедо» и «Арсенал».
Источник: телеграм-канал «Черноморца»