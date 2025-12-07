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Ничья «Спартака», лидерство «Зенита», новая выходка Дзюбы, Рахимова хотят уволить, чемпионство Месси и другие новости

7 декабря 2025, 01:14

Месси выиграл с «Интером Майами» 2-й трофей за неделю – 48-й в карьере.

«Зенит» планирует купить нового бразильца за 30 миллионов.

Таблица РПЛ без учета судейских ошибок.

«Спартак» может лишиться основного защитника.

Рахимов на грани увольнения из «Рубина».

РПЛ. «Спартак» и «Динамо» вновь сыграли вничью (1:1) в последнем матче года.

РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры.

Дзюба пренебрежительно отмахнулся от тренера «Акрона» после матча с «Зенитом».

Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ».

Игрок «Динамо» публично попросил об уходе из клуба.

Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля».

Источник: «Бомбардир»
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