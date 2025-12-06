Рахимов на грани увольнения из «Рубина»

В «Рубине» всерьез задумались об увольнении главного тренера Рашида Рахимова.
«Рахимов может быть уволен из «Рубина» по окончании первой части сезона.
Недовольство его работой зреет уже достаточно давно. В целом в «Рубине» никогда не было единства в отношении Рахимова и его авторитарного стиля управления. Одни силы его поддерживают, другие под него роют, спят и видят, как бы от него избавиться», – написал источник.
- Рахимов в клубе с весны 2023 года.
- Именно он вернул «Рубин» в РПЛ.
- В последних 9 матчах у «Рубина» одна победа в основное время.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова