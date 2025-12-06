Введите ваш ник на сайте
Рахимов на грани увольнения из «Рубина»

Вчера, 16:04
15

В «Рубине» всерьез задумались об увольнении главного тренера Рашида Рахимова.

«Рахимов может быть уволен из «Рубина» по окончании первой части сезона.

Недовольство его работой зреет уже достаточно давно. В целом в «Рубине» никогда не было единства в отношении Рахимова и его авторитарного стиля управления. Одни силы его поддерживают, другие под него роют, спят и видят, как бы от него избавиться», – написал источник.

  • Рахимов в клубе с весны 2023 года.
  • Именно он вернул «Рубин» в РПЛ.
  • В последних 9 матчах у «Рубина» одна победа в основное время.

Еще по теме:
«Очень неприятные ощущения»: Рахимов – после матча с «Зенитом» 2
Даку получил травму 1
Рахимов высказался о вылете «Рубина» из Кубка России 1
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1765026479
Да ничего, в Динамо возьмут с руками
Ответить
PHILADELPHIA 76
1765026505
Я за увольнение Р.М.Рахимова.
Ответить
Тинез Розоп
1765027520
Матч тв уже заждалось…
Ответить
DOCTOR PENALTY
1765027988
Тех, кто под него роет, взять и в Казанке утопить. Все, кто выше Рубина в таблице, имеют составы гораздо сильнее (кроме Балтики), так что выше жопы не прыгнешь.
Ответить
Pourquoi pas
1765029229
А руководство Рубина чё, расчитывало за тройку зацепиться? Команда и так высоко расположилась и игра не отстойная! От московских "грандов" вирус подхватили?)))
Ответить
БеZуМныЙ
1765030798
Свалит Даку вслед за Рахимовым.
Ответить
Пригожин Женя
1765031085
полностью поддерживаю, нужно увольнять!
Ответить
Интерес
1765036989
Весной будем изучать знакомые лица "новых-старых" главнюков штабов половины клубов.
Ответить
Рукаку
1765037534
У Рубина слабый состав и очень нестабильный кипер. Но и игры особо нет, факт.
Ответить
Vitaga
1765046283
с таким бюджетом Рубину большего не светит.меняй тренера не меняй. Рахимов далеко не худший вариант. приглашать иностранца вообще не в тему. уже проходили. только Рахимов явно не чемпионский тренер. как и бюджет клуба. так и будем в середке. уныло.
Ответить
