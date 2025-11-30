Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Очень неприятные ощущения»: Рахимов – после матча с «Зенитом»

«Очень неприятные ощущения»: Рахимов – после матча с «Зенитом»

Сегодня, 21:36
2

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Зенитом». Казанская команда уступила в Санкт-Петербурге со счетом 0:1.

«Очень неприятные ощущения. Это был единственный удар в створ у «Зенита». Если вспомнить какие‑то моменты, то уже в концовке Глушенков выходил к воротам. Больше ничего не помню.

Мы должны были реализовывать два убойных момента в первом тайме. Пропустили после простого момента. Команду не в чем упрекнуть. Если подводить итог, очень незаслуженное поражение, но оно в футболе встречается. Нужно уметь перебороть такие моменты. Мы показали очень качественную игру. Мы видим «Зенит», который очень долго пытался начать от ворот», – сказал Рахимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Рахимов Рашид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1764528044
Отскочил Зенит! ЗПРФ!
Ответить
За что бан ?
1764531180
Какие ещё могут быть ощущения ,когда рядом визжит е.б.е.л.е.й ,сидящий в бачке .
Ответить
18+
