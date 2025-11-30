«Очень неприятные ощущения»: Рахимов – после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Зенитом». Казанская команда уступила в Санкт-Петербурге со счетом 0:1.

«Очень неприятные ощущения. Это был единственный удар в створ у «Зенита». Если вспомнить какие‑то моменты, то уже в концовке Глушенков выходил к воротам. Больше ничего не помню.

Мы должны были реализовывать два убойных момента в первом тайме. Пропустили после простого момента. Команду не в чем упрекнуть. Если подводить итог, очень незаслуженное поражение, но оно в футболе встречается. Нужно уметь перебороть такие моменты. Мы показали очень качественную игру. Мы видим «Зенит», который очень долго пытался начать от ворот», – сказал Рахимов.