Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится 6 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

Главный тренер: Заур Тедеев

