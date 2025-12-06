Введите ваш ник на сайте
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Акрон»: 6 декабря 2025

Вчера, 18:22
14

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится 6 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

Главный тренер: Заур Тедеев

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит
Комментарии (14)
рылы
1765034596
глушенкова забыли
БеZуМныЙ
1765036236
Зачем Соболева? Победы Зениту.
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1765036447
В ФКГазпромФламенго в старте в основе все чемоданные леги, лишь один бесчемоданный Дельфин; Шилов получил травму, теперь ему сложно будет конкурировать с Педро. Новых педро надо искать не на пляжах Копакабаны, а в питерских дворах например
Номэд
1765038234
Ну не позор ли с одной русской фамилией в поле?
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1765042724
Команда, которую собрали чиновники Газпрома, это скорее команда именно корпорации, а не питерского футбола
Все новости
