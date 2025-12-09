Агент Сафонов – об игроках «Зенита»: «Глаза не горят, больше карнавала и ламбады в голове»

Агент Алексей Сафонов высказался об игре «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0).

– Трудно всерьез оценивать встречу «Зенит» – «Акрон» (2:0) с учетом удаления у гостей на 14-й минуте. Тем не менее, что за провал случился с питерцами во втором тайме?

– Ушли в отпуск после первого тайма. Повели 2:0 на классе, уже посчитали очки, поэтому «Акрон» имел столько «дохлых» моментов под занавес встречи.

Да и вообще у зенитовцев, в отличие от тех же ЦСКА и «Краснодара», глаза особо не горят. Больше карнавала и ламбады в голове.

Да и все время какая-то информация выходит негативная – то об игроках, то о тренере. Такого извините за выражение «срача» в раздевалке претендента на «золото» быть не должно.

Все это тоже влияет на отношение к игре. Как бы не пришлось при такой игре «Краснодара» столетие клуба еще на год переносить.