Орлов снисходительно высказался об игре Соболева

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева после матча 18-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0).

«Старался, но мало пользы... Забил, но из офсайда. Я не раз говорил, что уже не склонен его критиковать. Он играет так, как умеет. Дальше нет смысла продолжать [смеется]. Нет нужной школы. Техника не та. В этой ситуации жаль Лусиано [Гонду], который стал жертвой нынешней формулы лимита.

Вообще, «Зениту», конечно, нужно зимой покупать центрального нападающего. Необходимо усиление», – сказал Орлов.