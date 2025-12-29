Введите ваш ник на сайте
В «Зените» хотят заполучить Батракова

Сегодня, 18:34
17

Помощник председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин хотел бы видеть в команде полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Зенит», может быть, и хотел его купить, просто вопрос реальности этого. Морально просто не готовы, я думаю, платить 20. А может быть, и больше.

Хотел бы лично я его в «Зените» видеть? Да», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Летом Батраков отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Аршавин Андрей Батраков Алексей
slavа0508
1767025112
А ха ха не хо хо . однако ...
Ответить
boris63
1767025303
Андрюха, хотеть не вредно, но хочи одной мало.
Ответить
Kosi4ek
1767025446
Ну если Батраков хочет загубить свою карьеру, сидеть на лавке, но при этом быть при деньгах почему бы и не перейти в Зенит!!!
Ответить
Красногорск_Фан
1767025644
Если у Зенита и в этом году будет перенос юбилея придется покупать. Я думаю что Батраков и Локомотив связаны судьбой. И она будет дарить шансы на продолжение. Может Леша к нам и тренером вернется.
Ответить
Ник Уволен1
1767025849
Может быть и купить это вилами по воде.
Ответить
Иван Петров 1986
1767025960
Блохастым можно все. Так что это может быть.
Ответить
Дубина
1767026152
Не помойные лучше цыгана с пальмы струсят(((
Ответить
Artemka444
1767028716
Зачем нам нулевой игрок Еще и за 20 или больше Бред полный Лимит тоже бред В Европе нигде нет лимита и нормально там сборные играют и все остальные У нас тока бюджеты пилят между собой
Ответить
Айболид
1767029321
Андрюха с тем же успехом мог сказать ,что хотел бы видеть в составе Зенита Мбапе или Холонда . А у чертей копытных уже дымит из под юбок .Им ток бы повизжать .
Ответить
Fanat1kF
1767029787
Для зпрф 150 лямов евро.
Ответить
