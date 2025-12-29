В «Зените» хотят заполучить Батракова

Помощник председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин хотел бы видеть в команде полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Зенит», может быть, и хотел его купить, просто вопрос реальности этого. Морально просто не готовы, я думаю, платить 20. А может быть, и больше.

Хотел бы лично я его в «Зените» видеть? Да», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.