В «Зените» хотят заполучить Батракова

Помощник председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин хотел бы видеть в команде полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Зенит», может быть, и хотел его купить, просто вопрос реальности этого. Морально просто не готовы, я думаю, платить 20. А может быть, и больше.
Хотел бы лично я его в «Зените» видеть? Да», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.
- В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Летом Батраков отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.
