Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 6 декабря, начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Солари, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Вадим Романов
«Динамо»: Лунев, Фернандес, Осипенко, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев, Тюкавин.
Главный тренер: Ролан Гусев
Источник: «Бомбардир»