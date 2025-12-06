Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 6 декабря, начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Солари, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Вадим Романов

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Осипенко, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

