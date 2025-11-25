Рахимов высказался о вылете «Рубина» из Кубка России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам проигранного матча с тульским «Арсеналом».

Команды встречались в 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Казанцы уступили в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

«Рубин» вылетел из турнира.

– Кубковый матч, такие игры насыщены единоборствами, огромным желанием. Для Тулы это важный матч против команды РПЛ, мы не удивлены, что было тяжело.

Знали, говорили об этом. К сожалению, закончилось болезненно для нас, вели в два мяча в серии пенальти.

Качество игры сложно оценить, много борьбы, стыков, брака. По ходу игры поле становилось не очень хорошим.

– Чего не хватило «Рубину» в основное время?

– Много чего. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Понимали, что будет очень тяжелая игра, мы видели последнее матчи «Арсенала».

Это очень опытная команда, почти все футболисты играли в Премьер‑лиге. По матчу всe складывалось неплохо, но в завершающей фазе у нас были проблемы и было достаточно брака.

Пенальти – это лотерея. Но когда ты ведешь в два мяча, естественно, это еще болезненнее воспринимается. Это нормально, потому что в футболе такое случается.

Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны были выиграть в этом году.