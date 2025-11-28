Даку получил травму

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о повреждениях у нападающего команды Мирлинда Даку.
«Точных сроков возвращения Даку в строй не назову. У него повреждены три связки голеностопа, достаточно приличное растяжение. Постараемся сделать максимально быстро агрессивное восстановление без операции. Надеемся, что это не займет много времени», – сказал Рахимов.
- Албанец получил травму в концовке домашнего матча 16‑го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).
- В этом сезоне 27-летний Даку провел за «Рубин» 21 матч, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»