Даку получил травму

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о повреждениях у нападающего команды Мирлинда Даку.

«Точных сроков возвращения Даку в строй не назову. У него повреждены три связки голеностопа, достаточно приличное растяжение. Постараемся сделать максимально быстро агрессивное восстановление без операции. Надеемся, что это не займет много времени», – сказал Рахимов.