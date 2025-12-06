Введите ваш ник на сайте
  • РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры

6 декабря, 21:32
77

«Зенит» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Акрон». Оба гола забили бразильцы.

С 14-й минуты петербуржцы были в меньшинстве после удаления Ионуца Неделчару.

«Зенит» вышел на первое место и может остаться там на всю зиму. «Акрон» занимает девятую строчку.

У «Зенита» одно поражение в сезоне РПЛ. Петербуржцы впервые победили «Акрон» дома в чемпионате.

Россия. Премьер-лига. 18 тур
Зенит - Акрон - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Жерсон, 32; 2:0 - Л. Энрике, 41.
Удаления: нет - И. Неделчару, 14.
Таблица турнира Календарь турнира

Дебютный гол зенитовца Жерсона в РПЛ
«Традиции сохраняются»: «Акрон» – об удалении своего игрока в матче с «Зенитом» 2
Луис Энрике забил «Акрону» пяткой 3
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Акрон Зенит
Комментарии (77)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1765048179
Сегодня понравилось стремление Педро обострить игру. Заметно вырос и смотрится очень хорошо. Один из лидеров Зенита на данный момент.
Ответить
S.K.V.
1765048545
Зенит с победой !!!
Ответить
vvv123
1765049079
Зенит - чемпион!
Ответить
vvv123
1765050140
Судейство было за Акроном. Когда Кукуяна спросили, читал ли он решение ФИФА о преимуществе игрока атаки, находящегося на одной линии с защитником, он ответил: я по-англицки не понэма, токмо по-армянски. А армянское радио сказало, что это неправильно!
Ответить
ZENIT-59
1765050210
Зенит с победой!Жерсон забил первый красивейший гол за команду С почином!
Ответить
Юбиляр
1765051706
Матч не смотрел, но уверен - стыд и срам! ЗПРФ! Гыгыгы. Тянут, тянут юбиляра к чемпионству!
Ответить
Айболид
1765059410
Удивительное качество свинарни - сидя в собственной коричневой жиже , тыкать пальцем в сторону заклятых и визжать "позооор" ( при любых раскладах ).
Ответить
Чилим.
1765064187
С 14-й минуты петербуржцы были в меньшинстве после удаления Ионуца Неделчару. Редакторы Бомбы очередной раз пробивают дно маразма и некомпетентности...
Ответить
Romeo 123
1765070304
Зенит должен был рвать акрон на британский флаг
Ответить
BRO_football
1765090912
Ну вот и всё. Краснодар с ЦСКА с большой вероятностью сыграют вничью и Зенит останется на 1 месте. Кто там потешался над Зенитом в юбилейный сезон?
Ответить
