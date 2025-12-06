РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры

«Зенит» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Акрон». Оба гола забили бразильцы.
С 14-й минуты петербуржцы были в меньшинстве после удаления Ионуца Неделчару.
«Зенит» вышел на первое место и может остаться там на всю зиму. «Акрон» занимает девятую строчку.
У «Зенита» одно поражение в сезоне РПЛ. Петербуржцы впервые победили «Акрон» дома в чемпионате.
Россия. Премьер-лига. 18 тур
Зенит - Акрон - 2:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Жерсон, 32; 2:0 - Л. Энрике, 41.
Удаления: нет - И. Неделчару, 14.
Источник: «Бомбардир»