Гусев прокомментировал ничью «Динамо» со «Спартаком»

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о ничьей против «Спартака» (1:1).

«Если бы наши голы засчитали, мы бы выиграли. В итоге – 1:1. Бессмысленно обсуждать, были ли там офсайды или нет.

Заменил Осипенко, потому что он не выглядел уверенно после автогола. Плюс надо было выпустить Касереса на свою бровку, чтобы он играл в атаку. Игра была качельная, классная атмосфера, праздник футбола», – сказал Гусев.