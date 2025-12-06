Реакция Мостового на ничью «Спартака» и «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил исход матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
- У «Динамо» отменили 2 гола из-за офсайда.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- «Динамо» занимает 10-ю строчку.
«Вот вам и «Спартак» – «Динамо». Как и предполагали, завершилось ничьей.
У «Динамо» даже во втором тайме было преимущество, могли выигрывать. Спорные моменты были насчет «вне игры». Константин Тюкавин в первом тайме забил правильный чистый гол. Такое бывает. Судьи решают, они же решалы.
«Спартак» жалко, что не набрал. Наберет еще», – сказал Мостовой.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового