Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном»

6 декабря, 22:17
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0).

  • С 14-й минуты тольяттинцы были в меньшинстве.
  • «Зенит» вышел на 1-е место.
  • «Акрон» занимает 9-ю строчку.

– Как ваши ощущения после победы перед зимней паузой?

– Не хватило третьего мяча. Хорошая игра, но чтобы спокойно заканчивать, хотелось бы забить третий гол. Удаление помогло нам и там был хороший момент – Педро выходил «один на один». Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать.

В концовке дали возможность подавать сопернику, это то, что хорошо получается у «Акрона» – верховые передачи, борьба, достаточно опасных моментов. Хотелось сыграть в обороне и побольше забить. Были моменты. Как там Матео Кассьерра мог не забить? Хороший шанс у него был.

Еще по теме:
Обзор матча «Зенит» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры 54
Дебютный гол зенитовца Жерсона в РПЛ 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
Plyash
1765058661
Хоть выспишься сегодня , Сергей Поганович . А то накуролесились с супругой накануне , напугали весь Питер .
Ответить
Все новости
