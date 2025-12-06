Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0).

С 14-й минуты тольяттинцы были в меньшинстве.

«Зенит» вышел на 1-е место.

«Акрон» занимает 9-ю строчку.

– Как ваши ощущения после победы перед зимней паузой?

– Не хватило третьего мяча. Хорошая игра, но чтобы спокойно заканчивать, хотелось бы забить третий гол. Удаление помогло нам и там был хороший момент – Педро выходил «один на один». Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать.

В концовке дали возможность подавать сопернику, это то, что хорошо получается у «Акрона» – верховые передачи, борьба, достаточно опасных моментов. Хотелось сыграть в обороне и побольше забить. Были моменты. Как там Матео Кассьерра мог не забить? Хороший шанс у него был.