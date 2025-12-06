Введите ваш ник на сайте
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Динамо»

Вчера, 19:29
15

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

– Недобрали очков, есть чувство разочарования. Мы много моментов создали, было много подходов. Можно было выжимать забитые мячи. То количество моментов, которые мы создали, нужно воплощать в забитые мячи.

– Какие для себя видите варианты развития событий?

– Только закончилась игра. Пока у меня нет мыслей о чем‑то другом. «Спартак» – команда, в которой ставятся максимальная задача. Думаю, никого не удовлетворяет место, на котором мы находимся.

  • «Спартак» закончил год на 6-м месте.
  • Дальнейшая судьба Романова неизвестна.
  • Чемпионат возобновится в феврале.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1765039142
Я матч не смотрел, не получилось. Но я сразу сказал, что будет ничья, и даже счет угадал. Просто вспомнил весь этот год и подумал, когда последний раз я был уверен, что «Спартак» победит уверенно. И словил себя на мысли, очень давно. И это все равно, где «Спартак» играл, на своем или чужом поле. Даже на своем поле мог сыграть хуже. А сейчас после игры посмотрел статистику и не был удивлен. Она хуже, чем у «Динамо», а тренер говорит о каких-то моментах, подходах и что-то не добрали. Это при том, что у нас один удар в створ и он же гол. А «Динамо» отменили гол из-за офсайда. Я ранее, в начале чемпионата, говорил, что при такой игре максимум пятое-четвертое место, а сейчас думаю, что и это будет сделать невозможно.
Ответить
timon2401
1765039505
Надеюсь, что весной будет тренер, а не болельщик, ходящий по бровке и аплодирующий не пойми кому и не пойми за что… А Вадиму Романову дальнейших удач в работе с молодежью.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1765040010
Коммент не читал. Всё нормально,Вадик! Только немножко возьми от Балалаева! Ну хоть язык кому нибудь покажи. После Станка скучновато.
Ответить
Интерес
1765040261
По игре внешне были лучше, по моментам-отскочили, ничего не забив в своей холостой футбольной мастурбации.
Ответить
Cleaner
1765041622
Если бы не АВТОГОЛ Динамо, ушел бы Спартак на зимний перерыв с очередным ПОРАЖЕНИЕМ! А тренер спартачий разводит блаблабла про какие то моменты...(((
Ответить
Everest13
1765041838
Я думаю его заменят, на примерно такого же , и закончат примерно так же чуть ниже пятого, чуть выше десятого места
Ответить
Тинез Розоп
1765042659
Нет у них характера, ни у игроков ни у тренера…
Ответить
JTherry
1765043579
да какая "максимальная задача ставится в Спартаке", если каждый сезон одна и та же "песня", 3 место, занятое ещё с Абаскалем, считается чуть ли не достижением, а о Кубке до сих пор слюнями брызжем...(( теперь менеджмент "конский" набрали с конскими зарплатами и без цели стать чемпионами, потому что чемпионы не сливают бездарно игры аутсайдерам...
Ответить
...уефан
1765044173
...да пошёл ты, Вадик, со своим блеянием...
Ответить
erybov1965
1765045814
Романов и те, которые играли ранее в «Спартаке», а сейчас присутствуют в администрации и тренерском штабе, в какой-то мере, если такие остались, почитайте комментарии на телеграм-канале ФК «Спартак-Москва» и узнаете, что вы недобрали. Там можно разнообразно начитаться различных характеристик итогов вашей работы.Особенно по последним двум матчам.В этом чемпионате,при таких возможностях,ни одна команда не играет.
Ответить
