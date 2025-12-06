Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Динамо»

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о ничьей с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.
– Недобрали очков, есть чувство разочарования. Мы много моментов создали, было много подходов. Можно было выжимать забитые мячи. То количество моментов, которые мы создали, нужно воплощать в забитые мячи.
– Какие для себя видите варианты развития событий?
– Только закончилась игра. Пока у меня нет мыслей о чем‑то другом. «Спартак» – команда, в которой ставятся максимальная задача. Думаю, никого не удовлетворяет место, на котором мы находимся.
- «Спартак» закончил год на 6-м месте.
- Дальнейшая судьба Романова неизвестна.
- Чемпионат возобновится в феврале.
Источник: «Матч ТВ»