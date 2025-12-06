Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Федотов оценил отмененные голы «Динамо» в матче со «Спартаком»

Федотов оценил отмененные голы «Динамо» в матче со «Спартаком»

Вчера, 19:15
6

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал отмененные голы «Динамо» в дерби со «Спартаком» (1:1).

«Показ, как обычно, ни о чeм. Плюс Танашева звали не на офсайд, а на воздействие со стороны Маухуба. Почему эпизод не показали полностью? Видимо, какой-то сбой произошeл. Я отмотал эпизод и увидел, что Маухуб, скорее всего, играл в мяч головой. То есть Танашева вообще не надо было звать к монитору.

Возможно, из-за сбоя решили позвать на вмешательство, потому что у них не было доказательств, что Маухуб играл в мяч. Всe очень сложно, и это не проблема судей. Это проблема тех, кто показывает трансляцию. И это очень большая проблема. Если суммировать, гол отменeн правильно, потому что Маухуб был в офсайде и при этом играл в мяч. Это элементарное положение «вне игры».

Что касается отменeнного гола Тюкавина в начале матча, опять плохие ракурсы в трансляции. Когда нога пошла вперeд, мяч уже начал отрываться. А на правильном ракурсе видно, что игрок «Динамо» находился в офсайде. ВАР линии расчертил правильно. Офсайд определяется по моменту, когда мяч касается ноги, а не когда наносится удар. Как всегда, в трансляции всe перепутали и ввели людей в заблуждение. Начали показывать скрины, где мяч отошeл и Тюкавин в верном положении. Отличная работа ВАР», – сказал Федотов.

Еще по теме:
У «Динамо» отменили 2 гола в дерби со «Спартаком» 7
Обзор матча «Спартак» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео) 1
РПЛ. «Спартак» и «Динамо» вновь сыграли вничью (1:1) в последнем матче года 54
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Федотов Игорь
Комментарии (6)
FWSPM
1765038887
тетя галя будет против
Ответить
Artemka444
1765048073
Судья средний Только Спартаку такие защитывают
Ответить
Alemann
1765048325
Сам-то правила читал? Офсайд определяется не в момент касания ноги мячом, а по моменту передачи в направлении игрока. И эти люди судят у нас матчи ...
Ответить
vvv123
1765049797
А кто трансляции ведет? Те же пятачки, вот кто!
Ответить
