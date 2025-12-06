Федотов оценил отмененные голы «Динамо» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал отмененные голы «Динамо» в дерби со «Спартаком» (1:1).

В поле судил 28-летний Инал Танашев.

«Спартак» остался на 6-м месте.

«Динамо» поднялось в топ-10.

«Показ, как обычно, ни о чeм. Плюс Танашева звали не на офсайд, а на воздействие со стороны Маухуба. Почему эпизод не показали полностью? Видимо, какой-то сбой произошeл. Я отмотал эпизод и увидел, что Маухуб, скорее всего, играл в мяч головой. То есть Танашева вообще не надо было звать к монитору.

Возможно, из-за сбоя решили позвать на вмешательство, потому что у них не было доказательств, что Маухуб играл в мяч. Всe очень сложно, и это не проблема судей. Это проблема тех, кто показывает трансляцию. И это очень большая проблема. Если суммировать, гол отменeн правильно, потому что Маухуб был в офсайде и при этом играл в мяч. Это элементарное положение «вне игры».

Что касается отменeнного гола Тюкавина в начале матча, опять плохие ракурсы в трансляции. Когда нога пошла вперeд, мяч уже начал отрываться. А на правильном ракурсе видно, что игрок «Динамо» находился в офсайде. ВАР линии расчертил правильно. Офсайд определяется по моменту, когда мяч касается ноги, а не когда наносится удар. Как всегда, в трансляции всe перепутали и ввели людей в заблуждение. Начали показывать скрины, где мяч отошeл и Тюкавин в верном положении. Отличная работа ВАР», – сказал Федотов.