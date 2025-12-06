Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана

«Барселона» уверенно обыграла «Бетис» в 15-м туре Примеры. Севильцы открыли счет, но им это не помогло.
Хет-трик у каталонцев оформил Ферран Торрес.
«Барселона» лидирует с четырехочковым отрывом, но у «Реала» матч в запасе. «Бетис» занимает пятую строчку.
Испания. Примера. 15 тур
Бетис - Барселона - 3:5 (1:4)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Антони, 6; 1:1 - Ф. Торрес, 11; 1:2 - Ф. Торрес, 13; 1:3 - Р. Барджи, 31; 1:4 - Ф. Торрес, 40; 1:5 - Л. Ямаль, 59 (с пенальти); 2:5 - Д. Льоренте, 85; 3:5 - К. Эрнандес, 90 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»