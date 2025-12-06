Введите ваш ник на сайте
  • Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана

Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана

6 декабря, 22:33

«Барселона» уверенно обыграла «Бетис» в 15-м туре Примеры. Севильцы открыли счет, но им это не помогло.

Хет-трик у каталонцев оформил Ферран Торрес.

«Барселона» лидирует с четырехочковым отрывом, но у «Реала» матч в запасе. «Бетис» занимает пятую строчку.

Испания. Примера. 15 тур
Бетис - Барселона - 3:5 (1:4)
Голы: 1:0 - Антони, 6; 1:1 - Ф. Торрес, 11; 1:2 - Ф. Торрес, 13; 1:3 - Р. Барджи, 31; 1:4 - Ф. Торрес, 40; 1:5 - Л. Ямаль, 59 (с пенальти); 2:5 - Д. Льоренте, 85; 3:5 - К. Эрнандес, 90 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Бетис Торрес Ферран
