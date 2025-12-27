Агент Дивеева отреагировал на новость о согласованном обмене с участием Гонду

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отказался подтверждать, что его клиент переходит в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.

«Надо спросить у ЦСКА и «Зенита». Веду ли я переговоры с «Зенитом»? Не комментирую такие слухи. Появится официальная информация, тогда поговорим.

Какова вероятность, что трансфер состоится? Пока не знаю, посмотрим», – сказал агент.