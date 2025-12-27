Агент Дивеева отреагировал на новость о согласованном обмене с участием Гонду

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отказался подтверждать, что его клиент переходит в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.
«Надо спросить у ЦСКА и «Зенита». Веду ли я переговоры с «Зенитом»? Не комментирую такие слухи. Появится официальная информация, тогда поговорим.
Какова вероятность, что трансфер состоится? Пока не знаю, посмотрим», – сказал агент.
- Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.
- 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.
Источник: Metaratings