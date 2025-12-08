«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»

«Ривер Плейт» рассчитывает приобрести у «Спартака» полузащитника Эсекьеля Барко в январе.
Сам футболист хочет вернуться в клуб из Буэнос-Айреса по семейным обстоятельствам. В хавбеке заинтересован и главный тренер команды Марсело Гальярдо.
В «Ривер Плейт» считают, что за трансфер Барко придется заплатить «Спартаку» около 10 миллионов долларов.
- Красно-белые приобрели игрока у клуба из Буэнос-Айреса в июле прошлого года за 14 миллионов евро.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
Источник: El Intransigente.com