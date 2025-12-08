«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»

«Ривер Плейт» рассчитывает приобрести у «Спартака» полузащитника Эсекьеля Барко в январе.

Сам футболист хочет вернуться в клуб из Буэнос-Айреса по семейным обстоятельствам. В хавбеке заинтересован и главный тренер команды Марсело Гальярдо.

В «Ривер Плейт» считают, что за трансфер Барко придется заплатить «Спартаку» около 10 миллионов долларов.