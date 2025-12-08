Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»

Сегодня, 13:38
9

«Ривер Плейт» рассчитывает приобрести у «Спартака» полузащитника Эсекьеля Барко в январе.

Сам футболист хочет вернуться в клуб из Буэнос-Айреса по семейным обстоятельствам. В хавбеке заинтересован и главный тренер команды Марсело Гальярдо.

В «Ривер Плейт» считают, что за трансфер Барко придется заплатить «Спартаку» около 10 миллионов долларов.

  • Красно-белые приобрели игрока у клуба из Буэнос-Айреса в июле прошлого года за 14 миллионов евро.
  • 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче 3
Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ 2
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне 7
Источник: El Intransigente.com
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Ривер Плейт Барко Эсекьель
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1765191175
Опять двадцать пять
Ответить
Юбиляр
1765191220
Совсем за идиотов принимают - отдать основополагающего игрока за 10, купив его за 14 !!! Ну разве, что сам Барко НУ ОЧЕНЬ захочет домой.
Ответить
oyabun
1765191271
Эта песня хороша, начинай сначала?
Ответить
Alex Flash
1765194235
Они считают многоточие. В 1 классе и то лучше считают.
Ответить
NewLife
1765194682
Надоели, козлы(
Ответить
ScarlettOgusania
1765194729
эту "новость" поджег в сети Х аргентинский инсайдер Себастьян Срур, выложив переписку с неназванным игроком, почему-то болельщики восприняли, что речь идет о Барко...) никаких сомнений, что слухи будут всю зиму, но и сомнения тоже есть - Ривер никому не платит, сколько Барко получает в Спартаке (3+ лимона после продления контракта) и ценник по трансферу слабоват (около 10 лимонов)...
Ответить
Everest13
1765196493
Конечно барко сник немного, но это на фоне команды, тем более это уже не первая новость об уходе, скажу одно в этой зоне лучше не станет без него, зобнин уже не тот, да и раньше он мне не нравился, умяров разрушитель, жедсон тоже сник на общем фоне... Хотя проблески есть но все это утопия... Разрушили команду.... Динамо тоже разрушают хотя могут играть лучше.... Ну видно так нужно)))
Ответить
Главные новости
Ловчев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
16:00
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
15:34
1
Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» зимой
15:20
2
ФотоХабиб показал фото с Галицким после матча с ЦСКА
15:11
2
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
15:03
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
14:36
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
14:01
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
10
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Все новости
Все новости
Круговой назвал игрока ЦСКА, с которым он хотел бы подраться
15:46
Галактионов подвел итоги первой части сезона для «Локомотива»
14:50
«С ним никто ничего не может сделать»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ
14:27
5
Гаджиев назвал безобразием поступок фанатов махачкалинского «Динамо»
14:09
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:42
3
«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»
13:38
9
Стал известен кандидат на замену Рахимова в «Рубине»
13:29
6
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
13:21
2
Мусаев высказался о пиковой форме «Краснодара»
13:11
2
Осинькин сказал, как изменить положение «Сочи»: «Нужно грызть землю»
12:59
4
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
8
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву
12:29
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
12
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»
11:49
7
Челестини высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство
11:38
3
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
8
Адиев: «С этим составом «Крылья» ждет бойня за выживание»
11:06
1
Мойзес – о Кордобе: «Иногда он симулирует, спорит, а судья пропускает это все»
10:53
5
Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана
10:40
1
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
13
В РПЛ высказались о ситуации с Зимним Кубком
10:01
4
Стало известно, сколько игроков готова продать «Балтика» зимой
09:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Батраков рассказал о предложениях от других клубов
09:07
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»
08:50
5
Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА
08:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 