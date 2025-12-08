«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы

«Краснодар» заключил новые контракты с защитником Витором Торменой и вингером Жоау Батчи.
«Срок действия трудовых соглашений с обоими футболистами истекал 30 июня 2027 года, новая дата окончания – 30 июня 2029 года.
Витор Тормена провел в составе нашей команды 78 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету Батчи 13 голов и 18 ассистов в 119 играх за черно-зеленых», – говорится в сообщении клуба.
- В этом сезоне 27-летний анголец Батчи провел за «Краснодар» 27 матчей, забил 4 гола, сделал 8 ассистов.
- 29-летний бразилец Тормена сыграл за «быков» в текущем сезоне в 24 встречах, отметился 1 голом и 1 передачей.
Источник: официальный сайт «Краснодара»