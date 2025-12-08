Мусаев высказался о тактике в матче «Краснодар» – ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил удовлетворение игрой подопечных в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

– Понравился прессинг, играли агрессивно на половине поле соперника. У ЦСКА были интересные задумки, со всем справились, хорошо атаковали, через полуфланги, делали смену направлений. Что хочется видеть в каждой игре, получалось. Не могу назвать фазу, которая не понравилась. Сейчас очень доволен. Пару дней игру пересматривать точно не буду.

Первый пропущенный мяч? Группа футболистов делала блок, разбегалась «4 в 4», один футболист потерялся, чуть‑чуть не разобрались.

– Насколько неожиданно было для вас, что ЦСКА вернулся к схеме с ромбом?

– У них и так схема похожа на ромб. Они играют по схеме «4–3–3», фланговые нападающие узко, а когда есть ложная «девятка», игрок опускается вниз и действует как «десятка», получается тот же ромб. Мы были к этому готовы, хорошо справились.