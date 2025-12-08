Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана

«Локомотив» и «Ахмат» ведут переговоры о подписании вингера Галымжана Кенжебека.

Срок контракта игрока с «Елимаем» истекает в конце декабря. В первой половине 2025 года он выступал за «Кошице», а до этого за кипрский «Акритас Хлоракас».