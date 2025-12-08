Два клуба РПЛ претендуют на вингера сборной Казахстана

«Локомотив» и «Ахмат» ведут переговоры о подписании вингера Галымжана Кенжебека.
Срок контракта игрока с «Елимаем» истекает в конце декабря. В первой половине 2025 года он выступал за «Кошице», а до этого за кипрский «Акритас Хлоракас».
- С июля 22-летний Кенжебек провел за «Елимай» 11 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Он дебютировал в сборной Казахстана в ноябре прошлого года, когда ее возглавлял Станислав Черчесов. Всего провел за национальную команду 10 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.