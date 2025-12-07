Сперцян подвел итоги 2025 года для «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился итогами 2025 года.
- Весной краснодарцы впервые в истории выиграли чемпионство в РПЛ.
- В этом сезоне команда занимает первое место после 18 туров.
– Шикарный год, шикарный для футбольного клуба. Мотивация – работать еще больше.
– Твой бывший партнер по «Краснодару» Шапи Сулейманов сказал, что верит, что «Краснодар» станет чемпионом. Как думаешь, станет?
– Мы тоже верим и будем работать над этим.
– Кто сейчас главный конкурент?
– Много команд, но мы не должны ни на кого смотреть, а сами добиваться результата.
Источник: Metaratings.ru