Сперцян подвел итоги 2025 года для «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился итогами 2025 года.

Весной краснодарцы впервые в истории выиграли чемпионство в РПЛ.

В этом сезоне команда занимает первое место после 18 туров.

– Шикарный год, шикарный для футбольного клуба. Мотивация – работать еще больше.

– Твой бывший партнер по «Краснодару» Шапи Сулейманов сказал, что верит, что «Краснодар» станет чемпионом. Как думаешь, станет?

– Мы тоже верим и будем работать над этим.

– Кто сейчас главный конкурент?

– Много команд, но мы не должны ни на кого смотреть, а сами добиваться результата.