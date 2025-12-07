Аршавин отреагировал на первое место «Краснодара»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА.

Команда Мурада Мусаева победила в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2 и ушла на зимний перерыв лидером, опережая «Зенит» на одно очко.

«Краснодар» заслуженно идeт на первом месте в турнирной таблице. Команда сделала свою скамейку глубже после того, как стала чемпионом в прошлом сезоне. Почти все игроки пришлись ко двору. Сперцян выглядит лучше, чем в прошлом году. Кордоба в порядке», – сказал Аршавин.