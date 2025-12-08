Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»

Зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем и.о. главных тренеров «Динамо» и «Спартака» Ролана Гусева и Вадима Романова.

В матче 18-го тура РПЛ красно-белые сыграли вничью с бело-голубыми со счетом 1:1.

«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей. Мне кажется, что у Гусева всe равно больше шансов, чем у Романова. Если бы «Динамо» прибило «Спартак» со счетом 3:0, тогда чаша весов склонялась бы к Гусеву. Но так как 1:1, они пожали руки, обнялись и вместе в болото спустились», – сказал Аршавин.