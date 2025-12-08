Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились»

Зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем и.о. главных тренеров «Динамо» и «Спартака» Ролана Гусева и Вадима Романова.
В матче 18-го тура РПЛ красно-белые сыграли вничью с бело-голубыми со счетом 1:1.
«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей. Мне кажется, что у Гусева всe равно больше шансов, чем у Романова. Если бы «Динамо» прибило «Спартак» со счетом 3:0, тогда чаша весов склонялась бы к Гусеву. Но так как 1:1, они пожали руки, обнялись и вместе в болото спустились», – сказал Аршавин.
- Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.
- Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
Источник: «Матч ТВ»