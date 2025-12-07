ЦСКА дали дорожную карту, что делать с регулярно ошибающимся Акинфеевым

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров заявил о вратарской проблеме в ЦСКА.

«Тут у меня вырисовывается чeткий план: контракт до лета 2027 г. и уход в ротацию с этой зимы. Даже Черчесов в 40 уже закончил, да и Лев Иванович уже не особо феерил. При этом Акинфеев, на мой взгляд, лучший вратарь в истории страны.

У ЦСКА есть проблема вратаря, как это ни парадоксально», – написал Бодров.