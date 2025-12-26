Акинфеев раскрыл свой рецепт салата оливье

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он готовит оливье.

«В плане выбора любимого новогоднего салата оригинальным я не буду: украшение любого стола – это оливье! И только с колбасой «Докторской».

Ингредиенты:

картофель вареный – 3 шт;

морковь вареная – 1 шт;

огурец соленый – 1-2 шт;

колбаса «Докторская» – 150 г;

майонез, перец черный молотый, соль – по вкусу.

1. Отвариваем картофель, морковь и режем красивыми кубиками.

2. Берем колбасу «Докторская» побольше, нарезаем, добавляем в общую массу.

3. Заправка – майонез, но максимально легкий, не жирный – для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, лучше всегда использовать греческий йогурт, однако именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства.

4. Добавляем специи по вкусу.

5. Не забываем добавить маринованные огурчики – и вуаля! Шедевр готов!» – сказал Акинфеев.