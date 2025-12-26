Акинфеев раскрыл свой рецепт салата оливье

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он готовит оливье.
«В плане выбора любимого новогоднего салата оригинальным я не буду: украшение любого стола – это оливье! И только с колбасой «Докторской».
Ингредиенты:
- картофель вареный – 3 шт;
- морковь вареная – 1 шт;
- огурец соленый – 1-2 шт;
- колбаса «Докторская» – 150 г;
- майонез, перец черный молотый, соль – по вкусу.
1. Отвариваем картофель, морковь и режем красивыми кубиками.
2. Берем колбасу «Докторская» побольше, нарезаем, добавляем в общую массу.
3. Заправка – майонез, но максимально легкий, не жирный – для нас, спортсменов, это ощутимая разница. В идеале, конечно, лучше всегда использовать греческий йогурт, однако именно с оливье хочется почувствовать тот самый настоящий вкус детства.
4. Добавляем специи по вкусу.
5. Не забываем добавить маринованные огурчики – и вуаля! Шедевр готов!» – сказал Акинфеев.
Источник: «Чемпионат»