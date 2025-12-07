Реакция Челестини на поражение ЦСКА от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с «Краснодаром».

Московская команда уступила в 18-м туре РПЛ со счетом 2:3. В середине второго тайма защитник армейцев Мойзес получил красную карточку.

«Я еще пока не говорил с ребятами. Мы вернемся в отель, поужинаем, и у нас еще будет время пообщаться. Не могу порицать ребят, мы пытались играть ромбом, Попович и Глебов играли нападающих. Алвес – это всe что угодно, но не нападающий. Динамика нападающих у нас не настолько хорошая.

В последнем матче я решил играть без двух чистых нападающих. Полузащитники должны обеспечить преимущество в центре поля. Но мы не сумели воспользоваться преимуществом в центре поля. Надо было быть храбрыми и смелыми с мячом, необходимо было запереть «Краснодар» на своей половине поля, в первом тайме этого не было. Второй тайм был крайне сложный», – сказал Челестини.