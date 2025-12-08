Зиньковский – о «Сочи»: «Тяжелая ситуация»

Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский оценил результаты команды в этом сезоне.

Сегодня сочинцы уступили «Локомотиву» (2:4) в 14-м туре РПЛ и занимают последнее место с девятью очками.

– Уходим в отпуск с плохими мыслями, проиграли очень много матчей, набрали катастрофически мало очков. Тяжелая ситуация. Соперники набирают очки, а мы – нет. Будем исправляться во второй части сезона.

– Весной есть шансы?

– Шансы будут, нужно хорошо провести сборы и с первых матчей набирать очки. А дальше будет видно.

– Что было в раздевалке в перерыве, какие корректировки вносили?

– Нужно было переворачивать игру, показать характер, чего не было ни в первом тайме, ни во втором. Игра не получилась, позволили «Локомотиву» делать все, что они хотели.