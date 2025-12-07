Введите ваш ник на сайте
Реакция Рабинера на победу «Краснодара» над ЦСКА

Вчера, 21:53
1

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил победу «Краснодара» над ЦСКА в 18-м туре РПЛ.

  • «Краснодар» победил в 18-м туре РПЛ со счетом 3:2.
  • Команда ушла на зимний перерыв на 1-м месте, опережая «Зенит» на одно очко.
  • РПЛ ушла на паузу до конца февраля.

«Роскошный матч. Победа «Краснодара» читалась, учитывая, что ЦСКА все последние матчи проводил «на ободах», а у «быков» с формой как раз всe было в порядке и играл он дома. Так что я как раз даже ожидал от армейцев худшей игры, особенно в меньшинстве при 1:3. Да и вторые таймы у них всегда хуже первых, учитывая очень скромную скамейку. Но команда Фабио Челестини билась до последнего, один мяч отыграла, но после этого в добавленное время ни разу к воротам Агкацева подойти не смогла.

«Краснодар» на победу наиграл, но уже не в первый раз сам организовал себе нервную концовку – вспомните домашнее дерби со «Спартаком», когда она вообще была валидольной.

Вторая желтая Мойзесу, считаю, была необязательной, хотя повод имелся. Акцентированного удара локтем, однако, не было, а предупреждение в такой ситуации должно следовать только в железобетонной ситуации. Не скажу, что исход матча оказался таким именно из-за этого («Краснодар» в любом случае играл с приличным преимуществом), но влиять на игру таким образом Левникову, полагаю, не стоило.

«Краснодар» – абсолютно закономерный зимний чемпион. Команда Мурада Мусаева за счет появления Дугласа Аугусту и Перрена стала еще сильнее, чем в чемпионском сезоне, – есть кого выпускать на замену. К тому же в полнейшем порядке Сперцян и Кордоба, никто не играет слабее, чем год назад. Сохранилось умение терпеть, а куража стало больше.

Между первым и четвертым местом – четыре очка. Весна с точки зрения схватки за титул ожидается просто лютая. Прямо сейчас «Краснодар» с «Зенитом» представляются главными претендентами, у «Локомотива» с ЦСКА шансов поменьше», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1765142773
Это называется - эффект привыкания. Если смотреть только матчи ЧР, наверное, это может показаться роскошным. Ну, не - всё равно надо разбавлять т.н. Премьер лигу сосьязаниями любительских клубов - для контраста. "Коню и кобыла - невеста".
Ответить
