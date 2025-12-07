Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба обвинил полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в расизме.

Ранее другой футболист «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что один из игроков ЦСКА назвал его партнера по команде «гребаный негр».

У Кордобы случилась стычка в подтрибунном помещении с Мойзесом.

– С Мойзесом не было проблем, они были с пятым номером, Вильягрой. На видео можете все увидеть, поймете, что он сказал. Надеюсь, что к нему будет применено то же самое [наказание], что [было применено] ко мне. Надеюсь, его будут судить по всей строгости. Я говорил с арбитром, мы разговаривали и с Мойзесом, ведь у него та же раса. Он понимает, что он [Вильягра] сказал.

– Слова Вильягры были именно расистскими?

– Можете посмотреть видео и сделать перевод. Там все четко и понятно.