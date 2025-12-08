Батраков рассказал о предложениях от других клубов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об интересе со стороны «Бенфики» и других клубов РПЛ.

Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев говорил, что на связь с ним вышел другой агент Жорже Мендеш и речь шла об интересе к хавбеку со стороны лиссабонского клуба.

– Скажи, ты был расстроен тем, что этот разговор ни к чему не привел?

– Это же, наверное, происходит не моментально все. Интерес приходит допустим сейчас, а какое-то конкретное предложение может прийти зимой, может следующим летом. Поэтому, мое дело просто работать и прогрессировать, а там как получится уже.

– Кроме «Бенфики», от кого-то ещe знаешь интерес к себе?

– Знаю пару российских клубов.

– Мы их тоже знаем: «Зенит», я подозреваю, что ещe «Краснодар», а может, ЦСКА.

– Ничего не скажу, поэтому прямо конкретного предложения такого, наверное, не было. Мне никто не говорил.

– От иностранных команд?

– Иностранных точно не было. Клуб, думаю, сказал бы мне.

– А про российские кто тебе говорил: клуб или агент?

– Агент.

– И ты что отвечал?

– Отвечал, что мне комфортно в «Локомотиве», всe устраивает.