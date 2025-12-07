Введите ваш ник на сайте
  • Мойзес раскритиковал судейство с «Краснодаром»: «Левников был потерянным»

Вчера, 22:21
6

Защитник ЦСКА Мойзес остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром» (2:3).

  • Игру обслуживал главный арбитр Кирилл Левников.
  • Он удалил Мойзес на 68-й минуте.

«Вы же видели по телевизору. Согласны же, что на жeлтую даже не тянуло? Я понимаю, когда судьям тяжело давать свистки, когда такая важная игра. Понятно, что он живой человек и может ошибаться. Считаю, что Левников – хороший судья. Но сегодня, возможно не лучший день у него.

В первые пять минут Диего Коста попал в Глебова. Прямо перед арбитром. И ни жeлтой, ничего не дали. А в моeм эпизоде он сразу дал жeлтую и показал красную. Сегодня Левников был немножко потерянным», – сказал Мойзес.

Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
Реакция Рабинера на победу «Краснодара» над ЦСКА
Сперцян поделился подробностями стычки в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
Источник: «Чемпоинат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мойзес Левников Кирилл
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765135514
Это дискриминация по национальному признаку-назвать Левникова "Белой спящей красавицей".
Ответить
Artemka444
1765136241
Дак судья судят кто во что горазд! Везде так!!!
Ответить
Cleaner
1765137517
Мойзес, тебе должны были дать вторую желтую и удалить с поля за нападение на соперника в начале второго тайма. Ты стал ПСИХОМ ненормальным и это мешает игре всей команды ЦСКА...(((((((((((((
Ответить
bset
1765141011
Видимо по совокупности дал. Пожалел после стычки дать вторую, но потом видно было, что не успокоился.
Ответить
лошадка35
1765148684
Мойзес тактично умолчал, что вторую жёлтую он заработал гораздо раньше) Нельзя быть таким психованным, не 18 лет уже
Ответить
somn
1765152608
Краснодар играл грубо в первом тайме. Подкаты сзади, толчки и провокации. Левников нить игры потерял.
Ответить
