Мойзес раскритиковал судейство с «Краснодаром»: «Левников был потерянным»

Защитник ЦСКА Мойзес остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром» (2:3).

Игру обслуживал главный арбитр Кирилл Левников.

Он удалил Мойзес на 68-й минуте.

«Вы же видели по телевизору. Согласны же, что на жeлтую даже не тянуло? Я понимаю, когда судьям тяжело давать свистки, когда такая важная игра. Понятно, что он живой человек и может ошибаться. Считаю, что Левников – хороший судья. Но сегодня, возможно не лучший день у него.

В первые пять минут Диего Коста попал в Глебова. Прямо перед арбитром. И ни жeлтой, ничего не дали. А в моeм эпизоде он сразу дал жeлтую и показал красную. Сегодня Левников был немножко потерянным», – сказал Мойзес.