Червиченко одним словом описал итоги 2025 года для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги года для московской команды.

– У «Спартака» есть четыре месяца. Есть потенциал, из кого выбрать тренера. Даже не знаю, какую позицию надо усиливать. Мне кажется, надо просто грамотно расставить игроков. Все условия есть для того, чтобы так не заканчивать отрезок чемпионата, где ты ни с шестого места ниже, ни с шестого места выше не поднимешься. На мой взгляд, совершенно не комильфо для «Спартака».

– Какие итоги года можете подвести для «Спартака»?

– Я бы сказал так: было как всегда, интересно, но, к сожалению, практически как всегда, безрезультативно.