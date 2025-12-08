Шпилевский попросит руководство «Пари НН» усилить состав

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о гостевом матче 18-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).

– Где‑то подустали, было тяжелое поле, боишься что‑то потерять… Пока нам эту психологию тяжело поменять. Ребята проделали большую работу, показали сумасшедшую самоотдачу. Нам вернулось то, что команда заслужила.

– Что вы думали, когда судья два раза шел смотреть VAR?

– Был удивлен, что судья показал красную карточку и поставил пенальти. То, что происходило в этом сезоне… Было иначе.

Поздравляю футболистов и болельщиков. Сейчас в отпуск, игроки должны отдохнуть. Нас ждет очень насыщенная предсезонка. Перед отпуском должны поговорить с руководством по поводу нашего кадрового усиления, которое мы должны сделать. Мы должны усиливаться, это очевидно.