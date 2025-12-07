Обляков оценил поведение Кордобы в матче «Краснодар» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Колумбиец получил желтую карточку в первом тайме.

– Что скажете про поведение Кордобы?

– Я не знаю. Кордоба всегда провоцирует, его поведение не удивило. Не знаю, с кем поругался. Я не понимаю их язык.

К матчу мы в обычном режиме готовились. Знали, что он будет тяжелым. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались играть. Поражение некстати, не хочется на такой ноте уходить на перерыв. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков.